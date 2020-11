Sta per partire l’App “CiShoppo” domani incontro di presentazione

di Monica De Santis

Sta per partire il marketplace territoriale“CiShoppo” e sta per partire con una formazione e informazione, prevista per oggi alle ore 15 e fino alle 16:30, in modalità remota. Il webinar è stato organizzato da Confcommercio Campania, e si terrà, come detto in modalità da remoto presso la sede di Salerno. Scopo dell’incontro di oggi è il corretto utilizzo della piattaforma “CiShoppo”, il marketplace territoriale ideato e sviluppato dalla società I.T. Svil. “CiShoppo” è una piattaforma realizzata proprio per il commercio salernitano, un efficace canale di promozione digitale nel periodo dell’emergenza Coronavirus, e sarà a disposizione degli esercenti salernitani per un anno, in forma totalmente gratuita, nell’ambito di una partnership fatta insieme con il Comune di Salerno, su impulso dell’Assessore al Commercio, Dario Loffredo.

