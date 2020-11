Spostamenti fuori Comune, via libera

di Erika Noschese

Sì agli spostamenti fuori comune per recarsi da barbieri e parrucchieri anche in provincia di Salerno. Il prefetto Francesco Russo fa un passo indietro e concede ai clienti di potersi recare in comuni contigui per andare dal barbiere o dal parrucchiere di fiducia, previo appuntamento. Con una nota ufficiale, il Prefetto di Salerno ha, infatti, comunicato che, “in considerazione dell’attualità della problematica ed in risposta alle sollecitazioni della Cna, tenuto conto della evoluzione dell’interpretazione della disposizione in questi giorni, si ritiene di poter condividere l’orientamento secondo cui sono possibili spostamenti al di fuori del comune di residenza o domicilio e abitazione per recarsi nei saloni di barbieri e parrucchieri in comuni contigui, previo appuntamento e limitatamente all’ipotesi in cui, nel proprio comune, non siano presenti esercizi attivi ovvero quando risulti comprovata, mediante attestazione attraverso il modulo di autocertificazione, maggiore convenienza economica di analoghe attività presenti nel comune vicino”.

