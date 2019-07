Sport ed entusiamo a Santa Margherita per la chiusura della MiniUniversiade

di Giovanna Naddeo

Una grande festa per salutare la maratona del divertimento firmata MiniUniversiade 2019 quella tenutasi nella serata di mercoledì presso la parrocchia di Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo nel rione Pastena, a Salerno. Oltre cinquanta bambini hanno affollato fino a tarda sera il sagrato in occasione della cerimonia di conclusione della manifestazione che si è affiancata all’evento internazionale sportivo dell’anno. Ma prima, nel pomeriggio, l’incontro a Palazzo Santa Lucia con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: «Abbiamo voluto fortemente questo progetto, realizzato dalla società inhouse Scabec, con l’obiettivo di coinvolgere e far partecipare i ragazzi delle periferie e alcuni dei minori coinvolti in attività di recupero sociale e di formazione. Un progetto che ha visto la realizzazione di un ricco programma di eventi e attività sportive per una lunga “maratona del divertimento”, ma anche l’occasione per ripristinare e per realizzare lavori di manutenzione straordinaria di alcuni impianti e campetti polivalenti». A proposito delle infrastrutture, De Luca ha continuato: «Oggi gli impianti sportivi delle Universiadi sono affidati all’Aru, poi parleremo con i 21 Comuni interessati. Chiederemo con onestà se ce la fanno con il personale che hanno a garantire gestione e manutenzioni. Se ce la fanno bene, altrimenti dovremo ragionare su altre soluzioni». E poi: «Le Universiadi sono state l’occasione anche per investimenti sulla manutenzione stradale, ma anche per iniziative sociali come le MiniUniversiadi, impegnando realtà sociali, coinvolgendo le parrocchie e creando un bel clima in tutta la Regione». Significativi gli interventi realizzati nel quartiere Pastena, come la messa a nuovo del campetto e degli spogliatoi, unica sede salernitana della mini olimpiade universitaria, organizzata in loco dalla cooperativa “Saremo Alberi”. Tra gli appuntamenti in calendario, anche due aperitivi letterari con il giornalista Marino Bartoletti e lo scrittore Andrea Pau. «All’incirca 150 i bambini e ragazzi provenienti da tutta la città e che quotidianamente hanno preso parte alle nostre iniziative» dichiara il presidente della cooperativa, Renato De Rosa. «Giorni all’insegna dello sport e dell’entusiasmo ma anche occasione per rilanciare il nostro quartiere e la sua comunità. Siamo partiti, adesso bisogna continuare da qui».

