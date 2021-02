Sport e giovani, Pino D’Andrea pronto a scendere in campo

di Erika Noschese

Ha fatto dello sport la sua vita, il suo percorso professionale e la sua massima ambizione. Pino D’Andrea, responsabile dell’Associazione Vela, attività che pone tra i suoi obiettivi la risoluzione del disagio sociale e direttore tecnico del Csi di Salerno, presidente del “Tennis Club la Carnale” e presidente della polisportiva “Guiscard” è pronto a scendere in campo, alle prossime elezioni amministrative, a sostegno del sindaco uscente Vincenzo Napoli. Al momento, la lista non è ancora definita ma D’Andrea potrebbe essere tra i protagonisti di “Salerno per i giovani”, la civica che punta maggiormente sui giovani salernitani. Govani e sport sono, ad oggi, le sue priorità, strettamente collegate al Palazzetto dello Sport, con l’obiettivo di “portare” un impianto sportivo in ogni quartiere della città.

