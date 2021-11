Spettacoli teatrali a Scafati, Ogliara e San Severino

di Monica De Santis

Al San Francesco lo spettacolo “7 Minuti”

Giovedì 25 alle ore 21 al Teatro San Francesco di Scafati la Compagnia degli Adagi propone “7 Minuti”. Il destino di una storica e gloriosa fabbrica tessile dell’interland napoletano, la Varazzi Tessili, si ritrova nelle mani di nove dipendenti, tra operai e impiegati, a seguito di un accordo tra i vecchi proprietari e i nuovi imprenditori stranieri che vogliono acquisirla. Regia e Adattamento teatrale di Yari Mirko Alfano

“E che Dio ce la mandi bona” al Cammesola

Sabato 27 alle ore 21 il nuovo Teatro Cammesola di Ogliara propone lo spettacolo della compagnia “Primo Mito” dal titolo “E che Dio ce la mandi bona”. Un uomo all’improvviso rimane unico sopravvissuto nel mondo e dopo diversi anni decide di suicidarsi, perché ”la vita non vale la pena di essere vissuta se soli”. Ma ecco arrivare un’altra superstite, una donna non molto bella e dal carattere impossibile al quale il protagonista cederà. Da non perdere

Doppio appuntamento al Comunale

Sono due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni al Teatro Comunale di Mercato San Severino. Il primo è per giovedì 26, alle ore 21 con la compagnia Porta cenere che presenta “Tenimmoce accussi”. Mentre il secondo appuntamento è per domenica 28 alle ore 18 con la compagnia del Teatro Della Crusca che propottà lo spettacolo dal titolo “Arturino”.

