Spettacoli teatrali a Salerno e provincia

Ecco cosa si potrà vedere in prossimi giorni nei teatri di Salerno e provincia

Rivisitazione de “Lu Cunto de li Cunti”

Sabato 11 (ore 21) e domenica 12 dicembre (ore 19) al Teatro la Ribaltà di Salerno, l’omonima compagnia, presenta una totale rivisitazione de Lu Cunto De Li Cunti a cura di Valentina Mustaro. Elementi moderni e passati convivono insieme sulla scena per uno spettacolo unico. Costo del biglietto più aperitivo al costo di 10 euro acquistabile attraverso il sito del Teatro La Ribalta oppure presso il botteghino della struttura stessa.

Sasà Palumbo in “Se mai mi sposerò”

Giovedì si scena al Teatro San Francesco di Scafati sarà di scena Sasà Palumbo con lo spettacolo “Se mai mi sposerò”. La storia è quella di un giovane, Filippo, che sta per sposarsi, che i giorni prima del fatidico “sì” viene “bombardato” dai consigli contrastanti che gli danni i due fratelli: da una parte c’è Sasà, che ha alle spalle due matrimoni falliti, che cerca in tutti i modi di convincere il fratello minore a non sposarsi.

“Così per caso” presenta “Non ti pago”

Domenica 12 dicembre alle ore 19 presso il Teatro Cammesola di Ogliara di scena un altro spettacolo inserito nella prima stagione teatrale della nuova struttura cittadina. Di scena la compagnia “Così per caso” che presenta “Non ti pago” commedia in tre atti scritta da Eduardo De Filippo nel 1940, e messa in scena per la prima volta dalla compagnia “Teatro Umoristico I De Filippo”per la regia di Maria Caiafa.

