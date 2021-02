«Spero che il procuratore Borrelli possa darmi risposte»

“Attendo e spero che il nuovo procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, possa darmi risposte”. Annamaria Torre, figlia di Marcello, sindaco di Pagani, ucciso negli anni ’80 su mandato di Rosetta e Raffaele Cutolo, ha chiesto 3 anni fa la riapertura delle indagini sulla morte del padre. Un agguato per il quale Cutolo era stato condannato, ma che non ha ancora contorni chiari e una verità, seppure solo giudiziaria, da consegnare ai suoi familiari. “Non mi piace entrare in un tritacarne mediatico e magari in un conflitto a distanza con chi comunque ha un parente morto ma, tanto per usare una citazioni, ci sono morti che odorano di vita, e quella di mio padre lo e’ per l’esempio e gli insegnamenti che ha lasciato”.

