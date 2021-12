“Sperimentatori della ceramica” in mostra al Museo Diocesano

di Monica De Santis

E’ stata inaugurata martedì presso il Museo Diocesano la mostra di ceramica del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno, dal titolo “Sperimentatori della ceramica”. Si tratta di un’esposizione che intende sottolineare le varie esperienze che trovano spazio nel liceo salernitano, in particolare nell’indirizzo Design Ceramico, ove, nell’ottica dei nuovi processi formativi, si passa dall’ analisi della produzione artigianale locale, allo studio e rielaborazione di tecniche antiche, alla sperimentazione di tecniche e materiali innovativi, alla progettazione di oggetti d’uso e di oggetti a funzione artistica e dei relativi prototipi. “Tutto questo, oltre a una conoscenza dei vari materiali e delle principali tecniche di lavorazione nei settori specifici, – ha spiegato la dirigente scolastica Ester Andreola – consente di sperimentare nuovi modi di impiego delle materie prime, quali l’argilla, che per la sua duttilità può essere plasmata in un numero illimitato di forme, con le più svariate tecniche integrate dall’utilizzo di sistemi digitali avanzati. Le opere presenti in questa mostra si rifanno sia all’antica vocazione ceramica, legata al patrimonio artistico della provincia di Salerno, sia allo studio delle opere di artisti contemporanei e del design che hanno ampliato i confini di ciò che si può progettare e fare in ceramica. Del resto, il confronto con la terra ci mette a contatto con la parte materiale di noi stessi, intensa e passionale. Non a caso Mirò ha affermato: bisogna dipingere e lavorare con la terra perché la forza entra dai piedi”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia