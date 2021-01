Speranza mette la Campania in giallo De Luca preferisce “l’arancione”

di Monica De Santis

Il ministro Speranza, lascia intendende che la Campania, potrebbe finire in zona gialla, dunque restrizioni minime e soprattutto una possibilità per bar e ristoranti di riprendere le loro attività, dopo che da mesi si sono visti costretti a lavorare solo con il delivery. Ma la decisione che vorebbe prendere Speranzanon viene vista di buon occhio dal Governatore De Luca che invece vorrebbe non solo la Campania, ma anche il resto d’Italia in zona arancione… “Un ulteriore sistema di restrizioni secondo colorazione sarebbe una scelta irresponsabile prima di conoscere a fine gennaio cosa hanno prodotto le festività natalizie”, afferma De Luca.

