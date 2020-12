Spari in abitazione a Nocera, un ferito e un arresto

E’ stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco un 59enne che, la notte scorsa, avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco dei quali uno ha ferito un uomo di 60 anni a Nocera Inferiore, nel Salernitano. La vittima e’ ricoverata all’ospedale nocerino in prognosi riservata. E’ stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per estrarre la pallottola. Secondo quanto ricostruito finora dai militari dell’Arma del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, diretti dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, i colpi sarebbero stati esplosi all’interno della casa della vittima nel corso di una colluttazione. Resta da chiarire il movente. L’arma utilizzata potrebbe essere stata gettata in un torrente. Ma, nonostante le ricerche, l’arma al momento non e’ stata trovata; le ricerche sono sospese a causa della piena del corso d’acqua.

