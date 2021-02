“Sosteniamo Napoli ma non sempre abbiamo ricevuto delle risposte valide”

di Erika Noschese

Sono trascorsi 25 giorni dal primo tampone che ha confermato la positività al Covid ma, ieri, la lieta notizia: il capogruppo del Psi al Comune Massimiliano Natella è, finalmente, negativo. Un’esperienza che, purtroppo, ha dovuto condividere con la sua famiglia, risultata positiva al Covid. Giorni difficili ma il consigliere socialista non si è perso d’animo e – come ha raccontato – “in qualche caso ho cercato di aiutare altre persone contagiate dedicandomi a inoltrare richieste di aiuto o chiarimenti all’Asl” senza mai smettere di lavorare per le prossime elezioni amministrative, in programma nel 2021 ma, causa pandemia, potrebbero subire un importante rinvio. Natella, così come i consiglieri uscenti Paolo Ottobrino, Veronica Mondany e l’assessore Antonia Willburger, sono in cerca di una riconferma dopo il lavoro svolto a Palazzo di Città.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia