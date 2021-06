Sosta selvaggia, il Comune incontra la cittadinanza

di Erika Noschese

La problematica della sosta selvaggia in piazza Plebiscito ha attirato l’attenzione dell’amministrazione comunale. A farsi carico delle richieste incessanti dei residenti della zona, la consigliera comunale Sara Petrone che – con il comitato territoriale Salerno Mia – ha organizzato per il prossimo 22 giugno, alle 19, presso la chiesa dei Morticelli, un incontro con l’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Mimmo De Maio. Al confronto-dibattito parteciperà anche il collettivo Blam e una rappresentanza di cittadini che esporranno le loro problematiche relative alla sosta selvaggia e, di concerto con l’amministrazione comunale, cercheranno le soluzioni più idonee. Il comitato territoriale Salerno Mia, in questi giorni, continua a segnalare anche le situazioni di degrado che si registrano in diversi punti del centro storico cittadino, sollecitando anche un intervento da parte degli operatori ecologici di Salerno Pulita.

