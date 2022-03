“Sosta gratuita per le donne in gravidanze e le neomamme”

Le nuove regole del Codice della Strada riconoscono definitivamente le agevolazioni per il parcheggio rosa, con la sosta gratuita in punti strategici delle città per le donne in gravidanza e le neomamme con figli fino a 2 anni. Nell’ambito della missione mobilità migliore, il consigliere comunale Dante Santoro ha proposto nella Commissione dedicata di estendere tale agevolazione sul territorio comunale in aree localizzate preliminarmente individuate e nuove sanzioni in caso di violazioni: “In tal modo viene garantita alle donne la possibilità di spostarsi in modo più agevole durante la gravidanza o con un neonato al seguito, rimuovendo alcune barriere esistenti nelle nostre città. In questo modo si riduce il rischio che le difficoltà legate alla mobilità possano spingere le donne ad uscire dal mondo del lavoro, incentivando una maggiore uguaglianza tra i generi – ha spiegato Santoro – Si tratta di un sostegno utile per le famiglie e le donne, per garantire la possibilità di spostarsi in città in maniera più agile e sicura, assicurando maggiori diritti in un momento delicato della vita”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia