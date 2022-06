Sospeso il mercato rionale a Pontecagnano, insorgono i consiglieri di Forza Italia

I Consiglieri comunali di Forza Italia, Gianfranco Ferro, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri, esprimono tutto il proprio disappunto in merito alla decisione assunta dal Sindaco Lanzara di sospendere per la giornata di giovedì 16 giugno 2022 il “mercato” cittadino. “La decisione è stata assunta a causa del comportamento incivile tenuto da qualche operatore mercatale che si è reso responsabile dell’abbandono di rifiuti nel Piazzale Centola, di danni alle recinzioni e di aver appiccato un incendio all’interno del tabacchificio in disuso – hanno dichiarato i consiglieri forzisti – Nello stigmatizzare anche noi Consiglieri di Forza Italia questi atti incivili compiuti da qualche operatore che vanno a compromettere la credibilità e l’immagine dell’intera categoria dei “mercatali”, tuttavia, riteniamo che sia affrettata la decisione del Sindaco Lanzara di sospendere il “mercato” cittadino che, di fatto, priva la cittadinanza di quello che può essere considerato a tutti gli effetti un “servizio”. Gli episodi di inciviltà che si sono verificati possono di certo essere efficacemente contrastati con una presenza maggiore della Polizia Municipale protraendo la stessa sino all’orario di chiusura del “mercato” cittadino”. Pastore, Ferro e Silvestri rilanciano la proposta di un incontro con i rappresentanti della categoria dei mercatali allo scopo di sensibilizzare gli stessi al rispetto delle regole ma, hanno aggiunto, “non possiamo tollerare un provvedimento così netto, come la chiusura del “mercato”, che va a discapito di tutti i cittadini oltre che degli operatori corretti. Piuttosto, suggeriamo al Sindaco Lanzara, dal momento che uno dei problemi è l’abbandono dei rifiuti di vario tipo su tutto il Piazzale Centola, di delimitare un’area all’interno della quale gli operatori al termine del “mercato” possano portare i rifiuti debitamente “differenziati” così da rendere certamente più agevole il ritiro da parte dell’azienda che esegue la “raccolta”. Il tutto sotto gli occhi vigili della nostra Polizia Municipale. Ecco, noi di Forza Italia sapremmo come affrontare questa situazione”.

