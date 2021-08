Sospensione idrica a Salerno oggi e domani

Salerno Sistemi Spa comunica che, oggi e domani, sono in programma 2 sospensioni idriche. Oggi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 per eseguire intervento riparativo in Via Wenner altezza civico n° 52 sarà sospesa l’erogazione idrica alla seguente strada e traverse limitrofe: Via Wenner tratto compreso tra Via San Leonardo e Via Antonio Amato Domani dalle ore 09.00 alle ore 15.00 per eseguire intervento riparativo in Via Fieravecchia sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Fieravecchia da incrocio Via Alberto Pirro ad incrocio Via Leopoldo Cassese Via Alberto Pirro dal civico n° 28 al civico n° 35 Via Velia dal Civico n° 92 al civico n° 98 Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia