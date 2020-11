Sorrentino sollevato dalle commissioni

Atti dovuti e consequenziali al terremoto dello scorso 8 ottobre che ha visto coinvolto il rieletto sindaco di Eboli Cariello. Francesco Sorrentino il dirigente del Comune di Cava de’ Tirreni, che è risultato coinvolto nell’indagine, è stato sollevato dalle sei commissioni in cui figurava come presidente o componente. I provvedimenti – adottati con una serie di determine dirigenziali del settore “Amministrazione Generale e Finanze” di Palazzo di Città – arrivano alla luce dell’interdizione temporanea del funzionario cavese dai pubblici uffici per dodici mesi.

