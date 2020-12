Sopralluogo Nas nell’ospedale modulare di Salerno

Sopralluogo dei carabinieri del Nas oggi nell’ospedale modulare di Salerno. Secondo quanto si e’ appreso i militari hanno ispezionato la struttura “d’iniziativa”. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanita’ sono impiegati con funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli (pm Maria di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica a Napoli, Caserta e Salerno. Inoltre, di recente, poco prima della classificazione come zona rossa della Campania, hanno affiancato gli ispettori del Ministero della Salute in quattro ispezioni eseguite a Napoli nell’Ospedale del Mare, e al Cotugno, Cardarelli e Monaldi.

