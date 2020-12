“Sono stati commessi troppi errori”

Ha scelto di aderire allo “Sciopero fiscale” anche Gianfranco Marmoro, titolare del negorio di dischi “Duda”, a Salerno. “Questo è il nostro modo per far capire realmente le difficoltà e le sofferenze che noi, titolari di attività commerciali abbiamo subito e stiamo subendo a causa della pandemia. Purtroppo sono stati commessi errori, che hanno portato alla situazione attuale. Il primo errore è stata la riapertura in estate, che ha causato l’aumento dei contagi. Non dovevano lasciarci chiusi, ma dovevano prevedere una maggiori controlli

