“Sono personaggi in cerca di visibilità”

di Erika Noschese

Personaggi in cerca di visibilità. Non usa mezzi termini il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che non sembra essere particolarmente preoccupato per questa maggioranza che ogni giorno che passa sembra perdere nuovi pezzi. A staccarsi definitivamente i consiglieri di Azione Corrado Naddeo, Leonardo Gallo e Antonio D’Alessio mentre resta da capire la posizione di Italia Viva: i consiglieri Nico Mazzeo e Donato Pessolano vorrebbero dire addio alla maggioranza ma il coordinamento provinciale e regionale conferma il suo pieno sostegno al primo cittadino, anche in virtù del fatto che, in consiglio regionale, il partito fondato da Matteo Renzi è parte integrante della maggioranza di De Luca

