Sondaggio, male il sindaco Napoli Da Roma arriva il soccorso rosso

I sondaggi riservatissimi del fronte deluchiano non dicono nulla di buono. Nonostante l’attuale frammentazione a destra e la miriade di candidati sindaci, in attesa di un segnale dal solito centrodestra in letargo, il sindaco Napoli è dato abbondantemente al di sotto del 50% Un dato allarmante perchè è da evitare a tutti i costi il ballottaggio per evitare poi una mega coalizione contro l’attuale primo cittadino. E’ certo che anche i 5 stelle si unirebbero al candidato che dovrebbe sfidare Enzo Napoli. E’ chiaro che l’amministrazione paga un mandato grigio dove per la prima volta una costola della maggioranza legata a De Luca ha abbandonato passando all’opposizione.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia