Sondaggi: il centrodestra vince in tutti i collegi, crolla il centrosinistra

In Campania il centrodestra in vantaggio, in tutti i collegi, sia per la Camera che per il Senato. È quanto emerge dalle stime riportate sono basate su indagini quantitative condotte da Swg, nel periodo tra il 24 agosto e 2 settembre 2022 con tecnica mista mediante interviste telefoniche con metodo Cati-Cami (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) e interviste online con metodo Cawi (Computer Assisted Web Interview) sia a livello nazionale che in Campania. Le simulazioni dei voti nei collegi plurinominali e uninominali sono state fatte con un modello statistico basato sui dati di sondaggio a livello nazionale e in Campania e i risultati elettorali delle elezioni politiche 2018.

Camera dei Deputati

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, il centrodestra è in vantaggio, tanto nel collegio Campania 1 (33,2%) quanto in Campania 2 (44,1%). Nello specifico, Fratelli d’Italia risulta il primo partito della coalizione con un 20% per l’uninominale Campania 1 e 29,7% Campania 2; Forza Italia all’8.3% per Campania 1 e 7,2% per Campania 2; Lega al 3,3% per Campania 1 e 5,6% per Campania 2; Noi Moderati ferma all’1,6% per entrambe le circoscrizioni. Il centrosinistra si ferma, per l’uninominale Campania 1 al 29,4% e al 27,3% per Campania 2: Pd al 20% Campania1 e 19% Campania 2; Europa Verde e Sinistra Italiana al 3,4% per entrambe le circoscrizioni); Impegno Civico al 4,5% Campania 1 e 3,7% Campania 2); +Europa 1,5% Campania 1 e 1,3 Campania 2. Poi, Movimento 5 Stelle al 23% Campania 1 e 16,2% Campania 2; Azione e Italia Viva 7,3% Campania 1 e 6,1% Campania 2; Italexit di Paragone 3,9% Campania1 e 3,3% Campania2; Altro 3,2% Campania 1 e 3% Campania 2. Non cambia di molto nel collegi plurinominali con il Centrodestra che si attesta al 32,8% nel P01 Campania 1, 33,7% – P01 Campania 1 – P02, 42,2% Campania 2 – P01 e 45,4% Campania 2 – P02. Sale leggermente il centrosinistra: 30,6% Campania 1 – P01, 28,4 Campania 1 – P02, 26% Campania 2 – P01 28,3% Campania 2 – P02. Rispetto al periodo di agosto, il centrodestra perde qualche punto percentuale con un -2,7% nell’uninominale Campania 1, -1,6% per Campania 2, -2,4% Campania 1 – P01 -2,7% Campania 1 – P02 -2,3% Campania 2 – P01 e -1,1% Campania 2 – P02. Un segno meno che si registra solo per Forza Italia in tutti i collegi mentre Fratelli d’Italia acquista ancora più consensi. Situazione instabile per il centrosinistra che conquista uno 0,1% in Campania 1 ma perde lo 0,3% nella circoscrizione Campania 2. Situazione poco stabile anche nei plurinominali con -0,1% Campania 1 – P01 0,3% Campania 1 – P02 0,2% Campania 2 – P01 e -0,5% Campania 2 – P02 mentre sono in lieve aumento gli altri partiti e movimenti politici.

La simulazione distribuzione seggi

Con questo scenario, per l’uninominale 4 seggi al centrodestra per Campania 1, 5 per Campania 2; 4 al centrosinistra per Campania 1 e 3 per Campania2; tre al Movimento 5 Stelle per Campania 1, 2 per Campania 2; 1 ad Azione e Italia Viva in entrambe le circoscrizioni; 1 per Campania 1 per Italexit. Dunque, in totale, due parlamentari di Forza Italia, uno Lega e sei Fratelli d’Italia. Per i plurinominali, invece due per Campania 1 – P01, due per Campania 1 – P02, due per Campania 2 – P01 e tre per Campania 2 – P02 per il centrodestra; al centrosinistra, invece, due per Campania 1 – P01, due per Campania 1 – P02, uno per Campania 2 – P01 e due per Campania 2 – P02. Al Movimento 5 Stelle: uno per Campania 1 – P01, due per Campania 1 – P02, uno per Campania 2 – P01 e uno per Campania 2 – P02. Rischia di restare senza Azione Italia Viva che potrebbe prendere uno nei quattro plurinominali della Campania ma P01 e P02 sono a rischio così come lo è Italexit che non prenderebbe nulla per Campania 1 – P01 e P02 ma forse due, in totale, per Campania 1. Dunque, Forza Italia avrebbe un rappresentante nel collegio Campania 1 – P02 e uno nel collegio Campania 1 – P02; la Lega uno nel collegio Campania 1 – P01 e farebbe asso piglia tutto Fratelli d’Italia con due per Campania 1 – P01, uno per Campania 1 – P02, uno per Campania 2 – P01 e due per Campania 2 – P02. Per il centrosinistra, invece, due al Pd in Campania 1 – P01, uno in Campania 1 – P02, uno ciascuno per Campania 2 P01 e P02.

Collegi uninominali, distribuzione seggi

A Scafati, Salerno ed Eboli Solido vantaggio centrodestra.

Senato, plurinominale

Per il Senato lo scenario non cambia con il centrodestra in vantaggio al 38,5% per l’uninominale Campania, al 34,5% per il plurinominale Campania 1 – P01 e al 43,5% per il per il plurinominale Campania 1 – P02. Per il centrosinistra, invece, 28,4 % per l’uninominale Campania, al 29,1% per il plurinominale Campania 1 – P01 e al 27,7 % per il per il plurinominale Campania 1 – P02; Movimento 5 Stelle al 19,7% per l’uninominale Campania, al 22,5% per il plurinominale Campania 1 – P01 e al 16,3% per il per il plurinominale Campania 1 – P02; Azione-Italia Viva: 6,7% per l’uninominale Campania, al 7,2% per il plurinominale Campania 1 – P01 e al 6,1 % per il per il plurinominale Campania 1 – P02; Italexit: 3,6% per l’uninominale Campania, al 3,9% per il plurinominale Campania 1 – P01 e al 3,3% per il per il plurinominale Campania 1 – P02; altro: 3,1% per l’uninominale Campania, al 2,9% per il plurinominale Campania 1 – P01 e al 3,3% per il per il plurinominale Campania 1 – P02. Anche per il Senato in lieve aumento FdI e Noi Moderati, in calo Forza Italia e Lega mentre in casa centrosinistra perdono punti percentuali Pd e +Europa mentre conquistano una minima percentuale Europa Verde-Sinistra Italiana e Impegno Civico.

Distribuzione seggi al Senato

Per l’uninominale Campania, quattro seggi al centrodestra, tre al centrosinistra, due al M5, uno ad Azione-Italia Viva e uno a Italexit; per il plurinominale Campania 1 P01 invece due al centrodestra, due al centrosinistra, uno al M5, tra zero e uno ad Azione-Italia Viva così come a Italexit; per il plurinominale Campania 1 P02, infine, due al centrodestra, uno al centrosinistra, uno al M5, tra zero e uno ad Azione-Italia Viva così come a Italexit. Forza Italia avrebbe un parlamentare nell’uninominale, uno per Campania 1 – P01; Lega nessuno e Fratelli d’Italia tre all’uninominale, uno al plurinominale Campania 1 – P01 e due al Campania 1 – P02.

