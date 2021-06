Somministrava le bevande alcoliche dopo le 23: denunciato titolari di pub

Somministrava bevande alcoliche oltre le 23. E’ accaduto nel centro storico di Salerno dove il titolare pub è stato sanzionato per aver trasgredito il divieto di somministrazione di bevande ed alimenti oltre l’orario consentito. Nella stessa zona dopo la mezzanotte è stato necessario l’intervento della volante della Polizia di Stato a seguito di una lite tra alcuni giovani, tre dei quali per le contusioni riportate sono ricorsi alle cure dei sanitari e sono stati medicati e giudicati guaribili in pochi giorni. La squadra mobile sta ricostruendo l’episodio e seguirà una dettagliata segnalazione alla locale Procura della Repubblica. Tutte le persone coinvolte saranno anche contravvenzionate per aver violato il cd coprifuoco. Il prolungamento dell’orario serale ha fatto registrare un aumento di avventori negli spazi esterni dei locali dediti alla ristorazione e nei pressi di bar. In tali luoghi si è concentrata maggiormente l’attività di prevenzione degli operatori anche in vista dell’approssimarsi del passaggio alla zona bianca. Nel frattempo, continuano i controlli serrati da parte delle forze dell’ordine, su tutto il territorio provinciale di Salerno. In tale ambito operativo, la fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha consentito, anche grazie al contributo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, di dare piena attuazione all’ordinanza disposta del Questore della Provincia di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza. Al termine dei mirati servizi posti in essere, in particolare, nei pressi dei luoghi ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti e finalizzati al rispetto delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, sono state controllate 5668 persine; 3480 veicoli; 959 esercizi pubblici. Inoltre, 14 sono state le persone sanzionate per mancato uso della mascherina e per violazione del cosiddetto coprifuoco. Le Forze dell’Ordine, dunque, continueranno ad assicurare la tutela e la salvaguardia ella salute pubblica, confidando nello spirito civico e nel senso di responsabilità dell’intera popolazione in modo da contribuire fattivamente ad una reale diminuzione dei contagi.

