Sollevazione della tifoseria contro Fabio Cannavaro: “Non lo vogliamo a Salerno”

SALERNO – Nelle ore immediatamente successive alla traumatica separazione tra la Salernitana e Walter Sabatini, la consueta ridda di voci ha rilanciato la possibilità di un divorzio anche con Davide Nicola. Uno dei primi nomi risuonati per la sostituzione di Mister Salvezza è stato quello di Fabio Cannavaro (nella foto), da tempo amico di Iervolino e dell’avvocato del presidente della Salernitana Fimmanò tanto che spesso, nella passata stagione, è stato loro ospite all’Arechi per assistere alle partite dei granata. Il solo accostamento alla Salernitana dell’ex Pallone d’oro ha provocato una sollevazione popolare, soprattutto a mezzo social, da parte dei tifosi granata che hanno apertamente contestato questa possibilità. Questo per i trascorsi poco felici di Cannavaro a Salerno, contro la Salernitana. Nel campionato di serie A 1997/1998, durante il match giocato all’Arechi con la maglia del suo Parma, il difensore realizzò un gol sotto la curva sud e, nell’esultare, fu autore di un gestaccio nei confronti degli ultras granata che lo stavano beccando. Nonostante le smentite di Cannavaro, i tifosi granata si sono legati al dito quell’episodio ed hanno fatto sapere alla società, attraverso centinaia di post sui social, di non gradire la scelta di Cannavaro come possibile allenatore della Salernitana. Una ipotesi che la società granata, in via del tutto ufficiosa, per ora ha smentito. Intanto Cannavaro sta per scegliere la sua prossima destinazione. Dopo essere stato contattato dallo Zurigo il tecnico, che finora ha allenato soltanto in Cina, potrebbe raggiungere in Spagna il suo ex compagno di Nazionale Rino Gattuso, appena approdato al Valencia. Infatti Cannavaro starebbe per accettare la proposta dell’Espanyol, la seconda squadra di Barcellona. Con buona pace dei tifosi della Salernitana.. . (m.d.m.)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia