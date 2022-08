Solidarietà per Lucio: al via la raccolta fondi da destinare al volontario ferito

di Erika Noschese

Solidarietà per Lucio. La città di Salerno in queste ore si sta mobilitando per Lucio De Vita, il volontario della protezione civile di Salerno che lo scorso 25 giugno ha subito un grave incidente durante un’attività addestrativa. Ad oggi, la dinamica dei fatti non sembra essere del tutto chiara ma secondo quanto raccontato dovrebbe esserci un’indagine delle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità per il malfunzionamento dell’estintore. Stando a quanto emerso, infatti, il volontario – appartenente al nucleo comunale di protezione civile di Salerno (che oggi fa capo all’assessore alla Sicurezza Claudio Tringali) era impegnato, con il suo gruppo, in un’esercitazione antincendio presso la caserma dei vigili del fuoco di Sant’Eustachio quando l’estinore sarebbe esploso tra le mani, ferendolo all’occhio. Le condizioni di De Vita sono apparse subito gravi tanto da rendere necessario il trasporto presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove l’uomo ha subito diversi interventi ma nulla è stato possibile fare per salvargli l’occhio. Oggi il volontario – con diversi anni di esperienza alle spalle – è tornato a casa ma in futuro potrebbe essere sottoposto a nuovi interventi facciali proprio a causa dei danni riportati durante l’incidente. Come facilmente prevedibile le difficoltà sono nettamente aumentate. Così, nei giorni scorsi, la protezione civile di Salerno ha lanciato una raccolta fondi al fine di fornire un aiuto concreto. Di seguito le coordinate Iban che possono essere utilizzate da chi vorrà lasciare il proprio contributo. Intestatario: L’Abbraccio Odv IBAN: IT24T0567617295PR0001621934. Nella causale indicare: Solidarietà per Lucio De Vita.

