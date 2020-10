Soldi a pioggia dalla Regione per numerose associazioni

di Monica De Santis

Con altri decreti dirigenziali la Regione Campania, stazia altri contributi per gli interventi regionali in materia di spettacolo orientati al consolidamento e allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Ieri abbiamo pubblicato i fondi stanziati per il settore teatro. Per questo settore è giusto, però fare una doverosa precisazione. La Regione Campania ha predisposto per l’anno 2020 un contributo pari a 668.181,82 euro al Comune di Salerno per il Teatro Verdi, un contributo di 557.372,52 all’Associazione “Casa del Contemporaneo” che si occupa delle produzioni del Teatro Ghirelli e altri teatri, un contributo di 91.243,39 euro al Associazione “Circuito Teatrale regionale – Teatro Pubblico Campano” per il Teatro Pasolini e un contributo di 12.932,23 euro alla Società cooperativa A.R.S. Nova che si occupa del Teatro Nuovo

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia