Smottamento di terreno in via Demetrio Moscato, sul posto il sindaco Napoli

Si è registrato poco fa, in via Demetrio Moscato, uno smottamento di terreno privato con caduta di massi sulla carreggiata. Si sta provvedendo in questi minuti a delimitare l’area oggetto della caduta dei massi e al contempo a ripristinare per quanto possibile un doppio senso di marcia per limitare i disagi alla circolazione, in particolare nella mattinata di domani.

Sul posto, insieme a Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Vigile e Ufficio Strade, si sono recati il Sindaco Vincenzo Napoli e l’Assessore alla Mobilità Domenico De Maio.

