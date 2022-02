Smaltimento rifiuti, doppio accordo del Comune e riduzione dei costi

di Monica De Santis

Nel mese di gennaio l’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore, guidata da Manlio Torquato, ha conseguito due ottimi risultati sul fronte dei rifiuti e della raccolta differenziata di questi. Sono state aggiudicate, infatti, le gare per il conferimento di umido e vetro, con un importante riduzione dei costi, nel primo caso, e con un incremento dei guadagni nel secondo. Una buona notizia questa, soprattutto per la cittadinanza, perchè in questo modo a Nocera Inferiore i rifiuti costeranno di meno all’amministrazione comunale e con una buona possibilità di una riduzione dei costi anche per l’utenza. Per quanto riguarda l’ umido, (a seguito di gara aperta) è stata aggiudicata ad un importo di euro 135.5 + iva 10% a tonellata, a fronte del precedente consto di euro 235,0 + iva​ a tonnellata nel periodo gennaio -settembre 2021 ed euro 165,0 +iva (periodo da ottobre 2021 a gennaio 2022). Quanto al conferimento del vetro, a seguito di indagine di mercato, è stato individuato il nuovo operatore in #EcoAmbiente Salerno s.p.a., che garantisce un ricavo fino a 16 euro a tonnellata, a fronte del precedente conferimento nell’anno 2021 di 8 euro a tonnellata presso la piattaforma Ambiente s.p.a. Le procedure sono state seguite dall’ufficio ecologia del Comune di Nocera Inferiore.

