Sit in davanti alla scuola media di Fuorni. La Falcone rassicura

di Monica De Santis

Si sono ritrovati ieri mattina davanti la scuola media di Fuorni, i genitori degli alunni iscritti e quelli dei nuovi iscritti.

Si sono ritrovati per protestare contro la chiusura del plesso dovuta proprio allo scarso numero di iscrizioni al plesso di via Monticelli della scuola media appartenente all’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. 11 a tutt’oggi i bambini che si sono iscritti per l’anno scolastico 2022/23, di cui due con disabilità. Ma non bastano, ne servono altri sette, altrimenti la scuola chiuderà facendo perdere, uno dei luoghi d’incontro e di aggregazione per tutti i ragazzi del quartiere.

E così i genitori scendono in piazza, per cercare di evitare la chiusura, che li costringerebbe a portare ai loro figli o presso la sede di Mercatello- Mariconda, oppure quella di Parco Arbostella, con non poche difficoltà, soprattutto per quei genitori che non hanno a loro disposizione una macchina.

“Stiamo lottando per evitare la chiusura della scuola che per noi è un punto di aggregazione, vista anche la mancanza di servizi e di punti di svago in questo quartiere” ha spiegato uno dei papà che stamattina ha preferito non andare a lavoro per tutelare il diritto allo studio vicino casa del proprio figlio.

Ad incontrare i genitori l’assessore Gaetana Falcone, che ha detto ai genitori che “Faremo in modo che non si arrivi alla chiusura. Credo che questa sarà la scuola del futuro. Qui sorgerà il prossimo ospedale della città. Avremo numerose persone che porteranno i loro figli qui, i dipendenti dell’ospedale, i medici, gli amministratori. Avremo nuovi servizi intorno a quest’area, quindi è impensabile dover chiudere la scuola per poi pensare di riaprirla”.

