Sindaco Salerno, dato elettorale rafforza vittoria di De Luca

“Il dato elettorale di Salerno rafforza ulteriormente la vittoria del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I nostri concittadini hanno saputo apprezzare e premiare il lavoro svolto dal presidente De Luca al servizio della nostra comunita’ come di tutte le realta’ del territorio regionale”. A dirlo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito agli ultimi risultati elettorali. “E’ la vittoria del popolo – sottolinea il primo cittadino – che premia le tante cose fatte, gli importanti risultati conseguiti e la chiarezza dei programmi ulteriori. Con De Luca siamo impegnati, in totale sinergia istituzionale, in importanti realizzazioni sui temi cruciali: ambiente, infrastrutture, sicurezza, salute, lavoro, sburocratizzazione, cultura. Siamo oggi e saremo, nei prossimi mesi, concentrati su tali obiettivi sapendo di poter contare su di un sostegno forte da Palazzo Santa Lucia alla nostra attivita’ amministrativa”. “Voglio ringraziare gli elettori di Salerno per il grande ed affettuoso sostegno al nostro presidente De Luca. Abbraccio tutti i candidati delle liste a sostegno del presidente De Luca per l’impegno profuso che ha contribuito a raggiungere risultati record. Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri eletti ed in particolare ai salernitani Franco Picarone, Luca Cascone e Nino Savastano che ben sapranno supportare l’azione di De Luca al servizio della nostra amata Salerno”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia