“Simpatica l’iniziativa di Pippo Pelo, ma dobbiamo pensare al futuro turistico”

di Monica De Santis

“IlluminiAmo Salerno”, l’iniziativa lanciata sabato sera, attraverso Facebook, dal conduttore radiofonico Pippo Pelo, trova non pochi consensi da parte dei salernitani. In tanti hanno infatti iniziato a dare la propria disponibilità per illuminare i balconi e le finestre delle proprie abitazioni per illuminare il Natale salernitano. “E’ un’iniziativa molto simpatica alla quale personalmente aderiro mettendo delle luci alle finestre e ai balconi della mia abitazione” Così Antonio Ilardi, imprenditore e titolare del Hotel Polo Nautico, commenta l’iniziativa lanciata da Pippo Pelo… “Sicuramente è un segnale di allegria e speranza per tutti i cittadini. Purtroppo però parlando da imprenditore, devo dire che non è rilevante ai fini turistici. Noi come albergo siamo chiusi e resteremo chiusi fino a quando quest’emergenza non sarà risolta. Certo metteremo anche all’ingresso dell’Hotel delle luminarie, per dare anche noi un segnale di speranza a tutti”.

