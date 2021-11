Il Forum dei Giovani di Monte San Giacomo con il Comune di Monte San Giacomo e la QS & Partner di V. Quagliano & C. Snc, Partners del progetto “Laboratorio Culturale & Creativo”, al fine di promuovere l’Arte del Vallo di Diano ha emanato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli artisti del comprensorio interessati ad esporre le proprie opere nei mesi di dicembre e gennaio prossimi, nelle sale di Palazzo Marone a Monte San Giacomo. Arte In Fuga ha l’obiettivo di valorizzare la vena creativa e il talento degli artisti del Vallo di Diano per dare il loro contributo al territorio su un tema strategico inerente ai Simboli, Tradizioni Usi e Costumi delle Aree Interne del Vallo di Diano. E’ una visione dello sviluppo alternativo che mette al centro la capacità e l’estro degli artisti locali chiamati a proporre opere, tecniche ed espressioni innovative, capaci di contaminare anche le filiere produttive e sociali che caratterizzano l’economia e il lavoro nelle aree interne del Vallo di Diano, per contribuire a contenere l’abbandono del territorio. I termini di partecipazione, il regolamento e tutte le altre notizie utili riguardanti la Manifestazione di interesse ad esporre nella Mostra “Arte in fuga – Simboli, Tradizioni Usi e Costumi delle Aree Interne”, sono contenuti nell’Avviso e nel Regolamento reperibili sul sito del Comune, richiedendoli al Forum dei giovani alla mail msgfdg9@gmail.com o sui seguenti canali social: @msgforumdeigiovani (Instagram) – Forum dei Giovani Monte San Giacomo (Facebook).

