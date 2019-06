Silverio Sica candidato a presidente nella lista di Americo Montera

Sarà l’avvocato Silverio Sica a capeggiare la lista di Americo Montera che dopo la pronuncia della Corte costituzionale non potrà candidarsi a Presidente. E’ la novità che arriva dalla riunione di ieri sera. Intanto si registra una nota della lista Ex Novo -avvocati 4puntozero, pronti a presentare, per la terza la loro candidatura in occasione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, le cui elezioni sono in programma dal 16 al 18 luglio. «La Corte Costituzionale si è pronunciata in maniera chiara, va rispettata la regola dei due mandati. C’è poco da gioire sulla pronuncia che non avrebbe dovuto essere investita del vaglio di costituzionalità di una norma chiara – hanno poi aggiunto i membri della lista Ex Novo – Come già dichiarammo all’indomani della severa sentenza delle Ss.Uu della Corte di Cassazione, solo una diversa interpretazione -in alcune realtà- sembrava confermare la “sclerotizzazione” dei vertici degli ordini circondariali forensi. Peraltro, lo stesso divieto previsto per i rappresentati degli enti pubblici locali non ha avuto lo stesso clamore». Nei giorni scorsi, infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che il presidente uscente Americo Montera non può ricandidarsi alla guida dell’ordine. «La nostra posizione ed il nostro impegno non cambiano: l’obiettivo è quello di segnare un diverso passo rispetto al passato ma nel rispetto della tradizione salernitana e di evitare attacchi e polemiche che non fanno bene a nessuno ed anzi rendono i colleghi indifferenti alla cura dei propri diritti ed interessi», hanno detto infine i candidati all’ordine forense di Salerno.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia