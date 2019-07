Silverio Sica, boom di voti “Governerò in sintonia con tutti”

Silverio Sica è il neo presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno. L’elezione è arrivata nella tarda serata di ieri dopo uno scrutinio durato un giorno e mezzo. A votare sono stati 2904 avvocati su 4100 aventi diritto. E’ la prima volta che viene registrato9 un numero così alto di affluenza alle urna, come è la prima volta che è stato registrato un numero alto di candidati al consiglio dell’ordine forense. Il terzo piano del vecchio palazzo di giustizia è stato affollato, fino a tardi, di candidati ed avvocati in attesa che si concludessero tutte le operazioni di scrutinio da parte dei tre seggi che erano stati allestiti. Il nuovo consiglio è così composto: Silverio Sica, Paola Ianni (foto), Stefania Vecchio, Valerio Iorio, Ersilia Trotta, Angela Ferrara, Consiglia Fortunato, Alberto Toriello, Cecchino Cacciatore, Saverio Accarino, Felice Egidio, Francesco Ceschini, Federico Acocella, Fabio Moliterno, Renato Galdieri, Angelo Dente, Luigi Palmieri, Giovanni Allegro e Brunella De Maio. L’opposizione è formata da Carmen Piscitelli e Clementina Tozzi (della lista 4.0). «Credo sia stato un grande successo di tutti i miei candidati. Le donne sono state premiate in modo particolare perchè era obbligatorio votarle. C’era l’obbligo delle quote rose. Non sappiamo al momento l’opposizione quanti consiglieri avrà. Durante lo scrutinio in alcuni momenti abbiamo sfiorato i 21 candidati. E’ stato un successo di tutta la squadra ed un mio successo. Basti pensare che l’unica cosa che ho fatto è stata quella di inviare una lettera a tutti gli iscritti. Non potevo fare di più perchè quando sono stato interpellato era già tardi. Governerò in sintonia con l’opposizione e proteggerò l’ordine» «Ringrazio per la fiducia concessami dai colleghi, sono pronto a mettermi al servizio dell’avvocatura tutta!» Ha dichiarato Renato Galdieri rappresentante dell’associazione nazionale forense (Anf) alla sua prima elezione. R i c o n f e r m a t o anche Fabio Moliterno il più giovane consigliere dell’ordine. Ieri ha seguito fino alla tarda mattinata le operazioni di scrutinio prima di convolare a nozze (nel pomeriggio).

