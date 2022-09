Sigaretta elettronica: quali benefici offre per la propria salute

La sigaretta elettronica è un piccolo apparecchio progettato con l’intento di simulare il meccanismo d’azione delle tradizionali sigarette. In base al prodotto utilizzato, la sigaretta elettronica può contenere una certa percentuale di nicotina, che verrà poi vaporizzata in una miscela di glicerolo, glicole propilenico, acqua e altro.

In sintesi, la sigaretta elettronica contiene al suo interno un atomizzatore elettronico, ovvero un sistema di vaporizzazione, una cartuccia di liquido da vaporizzare, una batteria ricaricabile e alcuni componenti elettronici.

Le cartucce di liquido possono talvolta contenere una percentuale di nicotina, che per legge non dovrebbe mai superare i 20 mg, oppure esserne totalmente prive e produrre esclusivamente vapore leggermente profumato.

La sigaretta elettronica viene utilizzata talvolta come strumento per disabituarsi dal vizio del fumo, altri la usano perché pensano che sia meno dannosa e più sicura delle sigarette tradizionali, altri ancora per poter fumare anche negli ambienti in cui il fumo tradizionale risulterebbe molto fastidioso o pericoloso.

Come funziona la sigaretta elettronica e quali benefici offre

In sostanza, l’atomizzatore elettronico riscalda il liquido, che può contenere eventualmente nicotina oltre ad aromi, acqua e altre sostanze, trasformandolo in vapore, così che possa essere inalato proprio come avverrebbe con una sigaretta vera e propria.

L’assenza di combustione permette di provare una sensazione simile a quella del fumo, senza però inalare quelli che sono i residui di combustione: questo è probabilmente il principale vantaggio sulla salute che le sigarette elettroniche sono in grado di offrire.

In pratica, con la sigaretta elettronica è possibile togliersi il desiderio di fumare senza però introdurre nell’apparato respiratorio gli elementi inquinanti prodotti con la combustione del tabacco, quali possono essere catrame e idrocarburi. Una scelta che riduce di molto il rischio di patologie provocate dal fumo.

La sigaretta elettronica per disassuefarsi al fumo

Con la sigaretta elettronica è inoltre possibile incentivare la scelta di disassuefarsi dal fumo, e di prevenire in questo modo problemi e patologie legate a questa abitudine.

In realtà, non è stato ancora del tutto verificato se possa trattarsi di un metodo ideale per smettere di fumare e liberarsi dalla dipendenza verso la nicotina, tuttavia rappresenta già un valido aiuto per evitare di inalare le sostanze tossiche normalmente presenti in sigarette, sigari e tabacco da pipa.

Gli elementi che costituiscono la sigaretta elettronica

In commercio esistono diversi modelli di sigaretta elettronica, di forma e dimensioni leggermente differenti. Tuttavia, il sistema di funzionamento e i componenti rimangono invariati. La sigaretta elettronica è costituita, come abbiamo visto, da un vaporizzatore, una batteria ricaricabile, una cartuccia e il liquido necessario per produrre il vapore.

Esistono sia sigarette elettroniche monouso, simili alle sigarette tradizionali, che possono essere utilizzate fino ad esaurimento del liquido, e sigarette con alcune parti sostituibili, tra cui la cartuccia contenente il liquido.

Meccanismo di funzionamento della sigaretta elettronica

Sostanzialmente, l’utilizzatore della sigaretta elettronica inala come se fosse una normale sigaretta, tale azione comporta l’attivazione della batteria, il riscaldamento del liquido all’interno della cartuccia, l’accensione di una piccola Led che ricorda la brace di una sigaretta tradizionale e la produzione di vapore caldo che viene appunto inalato come fosse fumo di combustione del tabacco.

Le soluzioni per le sigarette elettroniche contengono glicole propilenico che genera un effetto simile a quello del fumo emesso con una sigaretta tradizionale: si tratta in realtà di vapore e si disperde in pochissimi secondi.

Gli effetti benefici sulla salute

Fin dalla loro comparsa sul mercato, le sigarette elettroniche venivano associate alla decisione di abbandonare definitivamente il vizio del fumo. Aspirare il vapore non solo permette di ridurre gradatamente la dipendenza verso la nicotina, ma fornisce anche un’esperienza del tutto simile al fumo della sigaretta sotto l’aspetto visuale, tattile e olfattivo.

Ciò significa che chi vuole smettere può facilmente trovare nella sigaretta elettronica uno strumento di aiuto, mentre chi non avesse intenzione di smettere può comunque ridurre i danni provocati dalla combustione e, perché no, fumare anche nei luoghi in cui è vietato o pericoloso, proprio perché nella sigaretta elettronica non avviene alcuna combustione.

Tuttavia, i dati disponibili sono ancora pochi e non confermano del tutto né la percentuale di successo per chi vuole togliersi il vizio del fumo, né l’effettiva assenza di rischi: per tale ragione, l’uso della sigaretta elettronica è comunque sconsigliato alle donne durante il periodo della gravidanza e ai giovani.

Inoltre, la consuetudine di molti di vaporizzare liquidi contenenti nicotina può paradossalmente favorire l’effetto contrario, ovvero la creazione di una dipendenza.

In ogni caso, per evitare problemi dovuti a materiali di scarsa qualità, sostanze inquinanti e vapori che possono provocare irritazioni, si raccomanda di acquistare sempre sigarette elettroniche e pezzi di ricambio presso una rivendita affidabile e certificata, evitando i prodotti eccessivamente economici.

