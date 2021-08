Sicurezza: Iannone (Fdi), Salerno e’ una vera emergenza

“La Salerno citta’ sicura e tranquilla e’ un lontano ricordo per i suoi cittadini ed esiste soltanto, ancora, nei telesproloqui patinati di De Luca. Microcriminalita’ e baby gang imperversano incontrastate, mentre l’Amministrazione Comunale fa lo struzzo cercando di negare l’evidenza. Occorre immediatamente intervenire per controllare il territorio sopraffatto nei quartieri piu’ esposti all’esclusione sociale e nei luoghi di ritrovo dei giovani. Questa spirale di violenza va arrestata con mano ferma”. Lo dichiara il senatore Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

