Sica: «L’ex tribunale deve mantenere la sua vocazione»

di Pina Ferro

«L’ex tribunale deve avere, necessariamente, una destinazione legata al mondo della giustizia e della cultura anche della giurisdizione». Non ha dubbi il presidente dell’ordine degli avvocati di Salerno, Silverio Sica in merito alla destinazione dell’ex palazzo di giustizia posto nel cuore della città. Per l’avvocato Sica l’ex palazzo che fino a qualche tempo fa ha ospitato il tribunale “deve mantenere la sua vocazione”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia