Siano. Raid dei topi d’appartamento, il sindaco chiama il Prefetto

Raid negli appartamenti da parte di ladri seriali a Siano. Una situazione insostenibile per i cittadini che sono pronti ad avviare una sorta di sorveglianza privata ma anche personale. Ronde cittadine per salvaguardare i propri appartamenti. Su eventualità del tutto personali è intervenuto il primo cittadino di Siano Giorgio Marchese sulla sua pagina facebook. “Cari concittadini, nelle prossime ore chiederò un incontro con le forze dell’ordine presenti sul territorio per fare il punto sui furti che si sono registrati nella nostra comunità. – scrive il primo cittadino – Intanto invito tutti i cittadini a collaborare evitando qualsiasi iniziativa personale che possa mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri ma a segnalare alle forze dell’ordine senza remore eventuali movimenti e persone sospette”.

