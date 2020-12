“Siamo pronti per riaprire il 7 gennaio”

di Monica De Santis

Si sta lavorando senza sosta all’Istituto Genovesi – Da Vinci di Salerno, dove alcuni giorni fa sono finalmente arrivati i tanto attesi banchi monoposto. Si sta lavorando per sistemarli in maniera adeguata in tutte le aule dei due plessi, così da garantire il rientro a scuola di tutti gli alunni, se dal 7 gennaio queste verranno riaperte. Riapertura che si augura il dirigente scolastico Nicola Annunziata, che in tutti questi mesi ha seguito i lavori di adeguamento delle aule, messi in atto dalla Provincia di Salerno e che adesso si sta occupando di seguire la disposizione dei banchi nelle aule da parte del personale Ata. banchi arrivati da pochi giorni stiamo ancora sistemando lavori pressoché finiti per il 7 gennaio siamo pronti.

