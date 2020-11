Siamo il primo liceo autorizzato ad avere l’indirizzo di studio teatrale

di Monica De Santis

Impegnata, come tutti i dirigenti scolastici degli istituti superiori, in questo periodo ad organizzare gli open day virtuali, Ester Andreola, preside del Sabatini – Menna di Salerno, traccia per noi un primo bilancio sul nuovo indirizzo di studio attivo da quest’anno presso il suo liceo: l’indirizzo di Sperimentazione – Teatro. “E’ un indirizzo di studio al quale tengo particolarmente – afferma l’Andreola – perchè è frutto di un grande lavoro fatto non solo da me, ma anche da tutto il corpo docenti e dagli altri tre licei italiani che sono nostri partner in questa avventura.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia