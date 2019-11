Si stacca tenda parasole, disagi a Mercatello

Il maltempo di queste ore continua a procurare danni e disagi. Pochi minuti fa, in via Davide Galdi a Mercatello è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A causa delle raffiche di vento, una tenda parasole si è staccata dal sesto piano di un’abitazione per finire sul balcone al secondo piano della palazzina di fronte. Strada bloccata e traffico in tilt ma la situazione è tornata alla normalità dopo pochi minuti.

