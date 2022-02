Si spengono le luci del by night… è morto Lello Gaglione

di Monica De Santis

Ad inizio febbraio aveva festeggiato il suo compleanno. Non un compleanno come gli altri, perchè la malattia che l’aveva colpito, lo stava costringendo a curarsi, togliendogli di giorno in giorno un po’ di quell’energia, di quella forza e di quella bellezza che lo hanno sempre contraddistinto. Alla fine il mostro che si era insediato in lui ha avuto la meglio. E così, come uno strano scherzo del destino, in un sabato (giorno preferito per chi come lui amava e aveva fatto del by night salernitano il suo lavoro, immortalando, volti noti e meno noti della movida cittadina e non solo) di febbraio il suo cuore ha smesso di battere. Lello Gaglione, non c’è più. Il fotografo del by night salernitano, come abbiamo detto era malato da tempo. Aveva lottato, ci ha provato, ma non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente in città, proprio tra i tanti che conoscevano Lello e che con lui avevano trascorso tante bellissime serate nei locali cittadini. Centinai i messaggi di cordoglio scritti da amici d’infanzia, conoscenti e colleghi di lavoro, sul suo profilo personale di facebook, come il messaggio di Annamaria che postando una bella immagine di Lello scrive… “Si vive due volte: la prima nella realtà, la seconda nella memoria”. Ed è proprio così, Lello ha vissuto nella realtà di questo tempo, godendosi a pieno la vita, ed ora vivrà nella memoria dei tanti che l’hanno conosciuto e che l’hanno stimato. Il suo ricordo resterà vivo nei loro cuori, perchè Lello ha dato tanto a tutti. Sempre armato di macchina fotografica, amava immortalare i volti dei suoi amici e anche di chi non conosceva. “Anche tu dopo tante lotte sei stato sconfitto dal mostro… Per me non sei mai stato il prof sei sempre stato Lello. Il corso, le foto, serate i cani ecc ecc. Ti ho rivisto dopo anni e tu sempre un grande poi abbiamo parlato in questi ultimi anni dei tuoi problemi ma tu sempre gentile affettuoso e forte fin che hai potuto…Riposa in pace e mi raccomando fotografa anche lassù” scrive Stefaniamettendo, come abbiamo già detto, in evidenza proprio la sua passione per la fotografia. “È stato un onore averti conosciuto e aver condiviso insieme tanti eventi con Salernobynight” è invece il pensiero di Lino, mentre Michele saluta l’amico “di tante serate di karaoke tvb mi mancherai”. Mentre Rosy: “Quanti ricordi insieme ! Quante serate ! Che tu possa scattate tante foto tra glia Angeli amico mio!” Ed ancora Enzo: “Tu sempre presente…. Eri una bravissima persone e quante foto hai fatto alle nostre serate…… ti mando una abbraccio forte e che arrivi ovunque tu sia”.

