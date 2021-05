Si rafforza la candidatura a sindaco di Damiano Cardiello: ufficializzato sostegno di FdI

Fratelli d’Italia ha ufficializzato, ieri mattina, la candidatura all’avvocato Damiano Cardiello, candidato sindaco ad Eboli, in campo con una candidatura civica che si rafforza sempre di più. Presenti ieri mattina, i rappresentanti provinciali e regionali di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, coordinatore regionale; Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati; Giuseppe Fabbricatore, coordinatore provinciale, Vincenzo Morriello, commissario cittadino, i dirigenti provinciali Alberico Gambino,Imma Vietri, Luigi Carnevale, Donato Gallotta e Laura Lamberti. Inoltre i già consiglieri comunali Santo Fido, Coordinatore cittadino del nuovo Psi e Vittorio Bonavoglia. “L’appoggio convinto a Cardiello si fonda soprattutto perché è un candidato civico che non rinnega la sua storia ma che ha un elevato grado di credibilità dopo le battaglie fatte in dieci anni di consiglio comunale”, ha dichiarato Cirielli. A seguire l’intervento del trentaseienne avvocato che ha evidenziato: “È un momento significativo per la nostra coalizione civica. L’appoggio, non scontato, di Fratelli di Italia rafforza numericamente e programmaticamente il nostro progetto. Vogliamo essere più inclusivi possibile senza porre veti per voltare pagina. Eboli deve ritornare ad essere punto di riferimento nella Piana del Sele – ha dichiarato Cardiello – Con liste fatte di professionisti, donne e uomini che amano Eboli ci candidiamo per fare qualcosa di concreto a sostegno delle famiglie ebolitane.Senza doppi fini ma con l’amore per la nostra Città”. Fratelli di Italia sarà presente in coalizione con una lista competitiva coordinata dal commissario cittadino Vincenzo Morriello con l’apporto di Donato Gallotta e Laura Lamberti e Luigi Carnevale.Si aggiunge ad Udc di Mario Polichetti e Nuovo Psi di Stefano Caldoro, oltre le liste civiche già presenti.

