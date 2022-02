Si azionano gli irrigatori bagnando i bimbi

Capita anche questo. Capita che genitori e nonni portino i loro figli e nipoti al parchetto giochi allestito dal Comune nella piazza Della Libertà e ricevono in regalo una doccia omaggio. Sembra uno scherzo, ma non è così. E’ quello che è capitato ieri mattina, intorno alle 13 circa. Un gruppetto di bambini si stava divertendo sulle giostrine, vicino a loro i genitori e i nonni che li guardavano stando attenti che non si facessero male, quando all’improvviso tutti gli irrigatori, posti intorno all’aiula che circonda le giostrine, si sono attivati all’unisono, bagnando letteralmente tutti i presenti, che sono dovuti andare via di corsa e molto infastiditi dall’area giochi.

