Si aspettava il commissario: C’è De Jesu, il superpoliziotto

Si attendeva la nomina del nuovo commissario prefettizio, è arrivato un superpoliziotto. Antonio De Iesu, ex vice capo della Polizia di Stato, ha ricevuto ieri dal prefetto di Salerno l’incarico di commissario prefettizio del Comune di Eboli. Assumerà le funzioni di sindaco, giunta comunale e consiglio, in seguito alle dimissioni del primo cittadino lo scorso 9 novembre e lo scioglimento del civico consesso. Ci si attendeva l’indicazione di un funzionario amministrativo, invece la nomina di un poliziotto di primo livello ha in qualche misura spiazzato tutti, anche ne non manca chi tenta di approfittare della circostanza per rilanciare veleni e sospetti sulla città e sulla classe politica, facendo esplicito riferimento proprio alla lunga militanza del neo commissario ai vertici della Polizia di Stato.

