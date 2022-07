Si alza il sipario della 34° edizione dello Charlot

di Rosa Pia Greco

Si terrà oggi alle ore 20, al Cinema Teatro Delle Arti, il taglio del nastro della XXXIV edizione del Premio Charlot. Il via con la mini rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che quest’anno è dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita. “Accattone” film del 1961, selezionato tra i 100 film italiani da salvare, scritto e diretto da Pasolini, è il primo dei tre lavori inseriti nella mini rassegna che lo Charlot dedica al cinema (il film sarà proiettato oggi e domani alle ore 20, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Opera che segna l’esordio alla regia di Pasolini, Accattone può essere considerato la trasposizione cinematografica dei suoi precedenti lavori letterali. In questa pellicola insegue una sua idea di narrazione epica e tragica. Il film è una metafora di quella parte d’Italia costituita dal sottoproletariato che vive nelle periferie delle grandi città senza alcuna speranza per un miglioramento della propria condizione, a cui non resta che la morte come via d’uscita da una condizione disperante. Il film doveva essere prodotto da Federico Fellini, che tuttavia si tirò indietro all’ultimo momento, preoccupato dall’imperizia di Pasolini con le tecnicità del mezzo, a cui si avvicina per la prima volta con questo progetto. Il film sarà quindi prodotto da Alfredo Bini. La scelta di utilizzare in massima parte attori non-professionisti esprime la convinzione di Pasolini che essi non sono “rappresentabili” da nessun altro che da essi stessi in quanto soggetti incontaminati, puri, privi delle sovrastrutture imposte dalla società. Per girare gli esterni, la piccola troupe (composta, tra gli altri, dal giovane Bernardo Bertolucci in veste di aiuto regista) si spostava nei luoghi simbolo della periferia romana: via Casilina, via Portuense, via Appia Antica, via Tiburtina, via Baccina, Ponte Sant’Angelo, Acqua Santa, via Manuzio, Ponte Testaccio, il Pigneto, borgata Gordiani, Centocelle, la Marranella e Subiaco (il cimitero). Presentato alla 22° Mostra del cinema di Venezia il 31 agosto del 1961, il film di Pasolini ricevette dure contestazioni. Alla prima del film al cinema Barberini di Roma, un gruppo di giovani neofascisti cercò di impedire la proiezione, lanciando bottigliette d’inchiostro contro lo schermo, bombette di carta e finocchi tra il pubblico. Ci furono colluttazioni e la visione del film fu sospesa per quasi un’ora. La pellicola uscì nelle sale il 22 novembre 1961. Il film sarà bloccato in sede di censura dal Sottosegretario al Ministero del Turismo e dello Spettacolo e ritirato da tutte le sale.

LE ALTRE PROIEZIONI IN OMAGGIO A PASOLINI L’omaggio a Pier Paolo Pasolini prosegue poi nei giorni 12/13 luglio con la proiezione del film “Uccellacci e uccellini” e 14/15 luglio con la proiezione di “Decameron”

TORNA LA GARA DELO “CHARLOT GIOVANI” E mentre ci si prepara ad alzare il sipario dell’edizione 2022, l’organizzazione dell’unica kermesse al mondo dedicata a Charlie Chaplin, annuncia i nomi dei sette finalisti della sezione “Charlot Giovani”. Selezionati in tutt’Italia da Gianluca Tortora ed Alessio Tagliento, i giovani comici, la sera del 20 luglio (ore 21, ingresso gratuito), all’Arena del Mare saliranno sul palcoscenico, pronti a sfidarsi a suon di risate, a decretare il vincitore come sempre sarà il pubblico presente, mentre la giuria tecnica assegnerà il premio della critica. Accompagnati dai Villa per Bene che condurranno la serata, sul palco saliranno: I doppiosenso (duo composto da Nunzio Amato Cicciano di Napoli e Antonio Juliano di San Giuseppe Vesuviano), Emanuele Campasano di Pomigliano d’Arco, Chiara Anicito di Paternò (Catania), Massimiliano Samaritani detto Max di Bareggio (Milano), Luisanna Vespa di Roma, il duo composto da Simone Gallo di Cecina (Li) e Andrea D’Andreagiovanni di Pescara, e Nikolas Albanese di Rho. Ospite della serata del 20 luglio Luca Virago.

IL WORKSHOP PERCEZIONI COMICHE Sempre nell’ambito dello Charlot Giovani, altro importante appuntamento è quello con i workshop “Percezioni comiche” che si terranno al Teatro Delle Arti e che saranno curati da Alessio Tagliento, autore tra l’altro di programmi tv come Zelig. Gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, saranno per martedì 19 luglio dalle ore 17 alle ore 20, mercoledì 20 luglio dalle 10 alle 13 e giovedì 21 luglio dalle 17 alle 20.

