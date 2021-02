Si allarga la coalizione di centrosinistra Aumentano le liste civiche a sostegno

di Erika Noschese

Si allarga sempre di più il sostegno al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Il tavolo del centrosinistra continua spedito, in vista della prossima tornata elettorale ma, in queste settimane, aumentano le civiche che chiedono di farne parte. A fare il punto della situazione, il segretario provinciale del Pd, Enzo Luciano. Segretario, chiariamo subito se la ricandidatura di Napoli è in bilico. “No, ribadisco che non è mai stata in discussione la candidatura del sindaco Napoli. Già dalla prima riunione, il tavolo del centrosinistra ha confermato, da subito il sostegno ad Enzo Napoli, ritenendo che i risultati dell’azione amministrativa sui territori si debbano verificare a lungo termine. Venerdì scorso si è tenuta la terza riunione del tavolo del centrosinistra – cui hanno partecipato i riferimenti territoriali della coalizione – nel corso della quale si è affrontata la discussione programmatica sul futuro della Città”.

