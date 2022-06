“Si alla Notte Bianca, il commercio ha bisogno di iniziative di richiamo”

di Monica De Santis

Mentre il presidente della Fenailp continua a lavorare al programma della decima edizione della notte bianca, anche nel centro città i commercianti attendono di sapere quali saranno gli artisti che si esibiranno. Proprio come nella zona orientale, l’appuntamento in programma il 9 e 10 luglio, è uno dei più attesi dai commercianti, perchè riesce a smuovere migliaia di persone, facendo in moltissimi casi, aumentare le vendite. “E’ una bellissima manifestazione, ogni volta che è stata programmata abbiamo visto in strada tante persone proprio come nel periodo delle Luci d’Artista”, commenta Rosa Frusciante, titolare del negozio d’abbigliamento da donna “Stile Libero”. E come la signora Frusciante, anche Ernesto Noschese, titolare del negozio d’abbigliamento da uomo “Ep2” parla di un’iniziativa lodevole… “C’è bisogno di manifestazioni come la Notte Bianca. Noi commercianti veniamo da un periodo non facile ed abbiamo bisogno dell’aiuto e del sostegno delle associazioni di categoria e dell’amministrazione comunale. Ben venga l’appuntamento del 10 luglio, anzì speriamo che qualcuno pensi ad organizzarne anche altri, perchè quello che si fa per il commercio e per il suo rilancio non è mai abbastanza”.

Favorevole alla Notte Bianca anche Gaetano Ricciardi, titolare del negozio di calzature Alfinito, il quale però lancia anche una proposta… “L’iniziativa è bellissima e di sicuro richiamo, rispetto a tante altre che non hanno mai portato niente a noi commercianti. Però vorrei fare una proposta agli organizzatori. Invece di prevedere gli spettacoli il sabato alla zona orientale e la domenica in centro, si potrebbe fare un sabato alla zona orientale ed un sabato al centro?” Ricciardi spiega il perchè di questa sua proposta… “La Notte Bianca porta tante persone, il problema è che il lunedì devono andare a lavoro e quindi, di conseguenza la domenica sera tornano a casa prima. Ecco perchè forse fare due sabati sarebbe ancora meglio. Comunque se non è possibile va bene anche la domenica, basta che l’evento si faccia, perchè abbiamo bisogno anche di queste iniziative”.

