Sgombero coatto per le famiglie che non hanno lasciato le case

di Marika Esposito

Con le piogge intense delle ultime ore si sono registrate nuove criticità sul versante pedemontano di Cupa Belvedere. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano, dopo un colloquio con il Prefetto, ha richiesto con urgenza, l’invio a Nocera Superiore di forze dell’ordine per eseguire lo sgombero coatto delle famiglie residenti inottemperanti all’Ordinanza cautelativa emessa venerdì. “Ci vorranno giorni di clima sereno per consentire alla Protezione Civile di eseguire i lavori di messa in sicurezza in quella zona – spiega Cuofano – È tempo di essere responsabili nel rispettare l’Ordinanza emanata a tutela della vita delle persone e non certamente per discrezione. Ora con le forze dell’ordine aggiuntive che arriveranno ci assicureremo di portare al sicuro chi è ancora nella propria abitazione”. Nel frattempo il primo cittadino ha richiesto al Consorzio di Bonifica l’invio di mezzi e uomini a supporto nelle operazioni in corso per spalare la strada. Resta attivo il Punto di Accoglienza presso il centro polifunzionale di via Russo a disposizione di chi, vorrà usufruirne fino a quando la zona non sarà ripulita dai detriti di fango e resa sicura.

