Sfuriata di Colantuono: “Che senso ha giocare così?”

di Marco De Martino

SALERNO – Stefano Colantuono è visibilmente contrariato al termine del match perso all’Arechi con la Lazio. Una rosa ridotta ai minimi termini dal covid, dagli infortuni e dalle squalifiche hanno reso ancora più vulnerabile la Salernitana: “E’ impossibile commentare la gara per me, che gusto c’è giocare in queste condizioni? Non capisco che partita è stata quella di oggi, ma questo discorso non vale solo per la Salernitana, anche perché probabilmente la bilancia sarebbe stata ugualmente a favore della Lazio se fossimo stati al completo. Stasera mancavano sette titolari, oltre agli infortuni che già avevamo. Il protocollo del rinvio delle gare con il 35% di positivi so che si applicherà a partire da lunedì, oggi non è applicabile. Per noi non vale, per chi gioca lunedì sì: allora il protocollo è per la giornata o per il giorno in cui si gioca? Eravamo riusciti a metterci in corsa con il Verona ed oggi è andata così. Dispiace per i tifosi che sono venuti nonostante le difficoltà, che partita hanno visto? Ripeto –rincara la dose Colantuono- non capisco perché il protocollo sabato e domenica non c’è, lunedì c’è. Abbiamo dovuto far giocare dei ragazzi della Primavera ed elementi che non hanno svolto attività da giorni perché colpiti dal covid. Ranieri, Obi, Schiavone, non avevano avuto la possibilità di allenarsi ma sono stati costretti a giocare. Non capisco, ma mi adeguo”. Un fiume in piena il tecnico granata che deve fare i conti con l’ennesima sconfitta contro una big: “Ho avuto giocatori sempre fuori infortunati da quando sono arrivato, oggi per la prima volta ho avuto a disposizione Ruggeri ad esempio. Quando sono stato chiamato –spiega Colantuono- mi era stato chiesto di tenere in vita questa squadra e ce la siamo giocata con compagini alla nostra portata. Con Lazio, Juve, Milan, Inter e Napoli oggettivamente è molto difficile confrontarci. Dopo il derby il calendario diventa meno duro, per cui dobbiamo cercare di restare lì e provare a giocarcela”. Infine un cenno inevitabile al mercato dal quale Colantuono si aspetta rinforzi: “La squadra va puntellata anche alla luce di quello che sta succedendo. La rosa va rinfrescata, va messo dentro qualcuno per dare respiro a chi ha tirato la carretta finora. Iervolino? Ho incontrato il presidente ieri, ha grande entusiasmo e le sensazioni sono state ottime. In questi giorni avremo modo di vederci e sentirci di più, l’entusiasmo è stato contagioso ma ora –conclude Colantuono- dobbiamo concentrarci e pensare a lavorare sia sul mercato che sul campo”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia