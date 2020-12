Sfiorata la tragedia: il vento abbatte un albero in piazza dei Santi

Un albero viene giù ed in Piazza dei Santi a Nocera Inferiore si sfiora la tragedia. Il grosso fusto, a causa del forte vento che in queste ultime ore si è abbattuto sulla città, ha causato il crollo, come i tanti già avvenuti nel recente passato, che accresce ancora la paura della cittadinanza rispetto alle alberature a rischio e già segnalate nei mesi scorsi. Fortunatamente non c’era nessuno al suo interno ma la paura della gente in strada è stata tanta. Soprattutto per chi proprio in quel momento era in piazza. E nonostante gli abitanti hanno segnalato la cosa, i vigili urbani, e comune, nessuno è intervenuto per eliminare il pericolo.

